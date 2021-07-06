«Газпром» – снова самая дорогая компания России. Сбербанк позади

Рекордные цены на газ в Европе, преодолевшие отметку в 460 долларов за тысячу кубометров, снова вывели российскую газовую монополию на первое место среди самых дорогих компаний России.

Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на котировки «Газпрома» на Московской бирже. Газовому гиганту удалось обойти по рыночной капитализации самый дорогой российский банк – Сбербанк. Капитализация «Газпрома» 6 июля достигла 6,957 трлн руб., тогда как у Сбербанка – около 6,880 трлн руб. Одна акция «Газпрома» стоит 294,95 руб., а Сбербанка – 305,4 руб.

Сбербанк в течение всего 2020 года удерживал первое место среди самых дорогих компаний России. Это было обусловлено тем, что в период пандемии банк извлекал прибыль, большая часть которой приходила за счет комиссий, а «Газпром» терпел убытки из-за падения цен на газ в Европе и сокращения экспорта. Впервые с 1998 года «Газпром» получил убыток в 700 млрд руб. в прошлом году. Но уже в первом квартале текущего года заработал прибыль 440 млрд руб.