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«Ростех» установит на выборах «умные» металлодетекторы за 4,2 млрд рублей

06.07.2021 12:47
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«Ростех» установит на выборах «умные» металлодетекторы за 4,2 млрд рублей

Избирательные участки на сентябрьских выборах в Госдуму снабдят новыми рамками-металлодетекторов. На их закупку и установку уйдет 4,16 млрд руб. Заказ получил концерн «Автоматика», входящий в госкорпорацию «Ростех».

Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на директора по продукции концерна Александра Белова. Всего должно быть поставлено 19 тыс. рамок по контракту с Минпромторгом от 29 июня. Большинство рамок будет поставлено в образовательные учреждения и даминистративные здания, где и размещается основное количество избирательных участков.

В рамки могут внедрить систему измерения температуры и распознавания лиц. Также рамки должны распознавать ножи, пистолеты и прочие опасные предметы. Причем они смогут отличить их от пряжки ремня. Оборудование останется школам и административным зданиям после проведения выборов и «может использоваться для обеспечения безопасности школ».

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