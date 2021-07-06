Вячеслав Володин считает, что при Владимире Путине Россия станет еще более сильной страной и уровень жизни россиян повысится.

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин рассказал, что никогда не хотел быть президентом России. По его мнению, он не обладает качествами, которыми должен владеть хороший глава государства.

Также Вячеслав Володин отметил, что наиболее эффективным российским лидером является действующий президент РФ Владимир Путин, поэтому необходимо сделать все возможное для того, чтобы он оставался у власти «как можно дольше». Спикер считает, что при нынешнем главе государства Россия станет еще более сильной страной, уровень жизни россиян повысится, а также не будет войн и различных потрясений. Вячеслав Володин добавил, что реализовать это помогут такие качества Владимира Путина, как человечность, доброта, эмпатия, огромная работоспособность, эффективность и жесткость, пишет «Комсомольская правда».

Ранее стало известно, что в Европе раскритиковали российский закон о виноделии.