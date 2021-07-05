Непривитым сотрудникам МГУ запретили приходить на работу

В вузе открыли пункты прививания, а на интернет-портале запустили сервис электронной записи на вакцинацию.

С понедельника, 5 июля, сотрудникам Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, которые не вакцинировались против коронавирусной инфекции, запрещено приходить на работу. Отмечается, что данное решение касается работников, которые не переболели COVID-19 и не имеют медицинских противопоказаний к прививке. Добавляется, что людям, сделавшим первый укол двухкомпонентной вакцины, разрешается приходить на рабочее место.

Руководство вуза уточнило, что такая мера была принята для остановки пандемии коронавирусной инфекции и обеспечения безопасности сотрудников и студентов МГУ. В свою очередь ректор вуза Виктор Садовничий заключил, что именно «люди науки» должны показать пример важности вакцинации для защиты своей жизни и здоровья, а также для благополучия родных и близких людей, говорится на официальном сайте МГУ.

Ранее сообщалось, что в понедельник с некоторых российских туристов на Кубе сняли изоляцию из-за коронавирусной инфекции.