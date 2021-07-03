Власти Кубани могут отменить требование об обязательном прививании туристов от COVID-19

Окончательное решение будет принято 8 июля.

Пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила, что власти региона 8 июля в ходе заседания местного оперативного штаба по коронавирусной инфекции примут окончательное решение о размещении в отелях или гостиницах не прошедших вакцинацию от COVID-19 туристов. Тем не менее отмечается, что Минздрав и Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани готовятся к размещению дополнительных прививочных пунктов, а также просчитывают нужно количество препаратов, исходя из бронирования номеров во всех курортных регионах на период с августа по сентябрь 2021 года, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что власти Краснодарского края изменили правила въезда для туристов.