Власти Краснодарского края обновили правила въезда для туристов

Постановление вступает в силу с 1 июля 2021 года.

В пятницу оперативный штаб Краснодарского края по борьбе с коронавирусной инфекции сообщил, что губернатор региона Вениамин Кондратьев подписал постановление о смягчении правил заселения детей в отели и гостиницы в условиях действующих ограничений, введенных в данном субъекте РФ из-за угрозы распространения COVID-19. Теперь несовершеннолетним россиянам до 14 лет (включительно) не нужно предъявлять сертификат о прохождении вакцинации, отрицательный ПЦР-тест или справку о перенесенном заболевании для заселения в номер, пишет «Интерфакс».

Напомним, что ранее это требование распространялось на детей в возрасте до 6 лет (включительно).

Ранее «Капитал страны» передавал, что москвичей, у которых наблюдаются признаки ОРВИ, обязали соблюдать режим самоизоляции.