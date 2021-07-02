В Кремле рассказали, будет ли Россия размещать свой флаг на Украине

Дмитрий Песков отметил, что Россия и Украина являются двумя разными государствами, однако народ все равно является одним.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на высказывание украинского лидера Владимира Зеленского про «желто-голубой флаг Украины на здании Госдумы». По его словам, Россия не собирается размещать свой флаг на территории другой страны, в том числе и в Киеве, поскольку российская сторона с уважением относится к суверенитету иностранных государств.

Также Дмитрий Песков отметил, что Москва не может позитивно реагировать на подобные заявления Владимира Зеленского. Кроме того он выразил мнение, что слова президента Украины могли вырвать из контекста, поскольку они «звучат странно», пишут «Известия».

Ранее Владимир Зеленский прокомментировал фразу главы РФ Владимира Путина о том, что он считает русский и украинский народы единым целым. Президент Украины на это ответил, что в этом случае в России пользовались бы гривнами, а на здании Госдумы развевался бы «желто-голубой флаг».

Напомним, что в ГД призвали увеличить размер компенсации за осложнения после прививок.