Краснодарский край начинает принимать привитых или переболевших COVID-19 туристов

Тем, кто сейчас уже проживает в гостиницах и отелях, не нужно проходить тестирование на коронавирус.

Пресс-служба Краснодарского края напомнила, что с 1 июля отели и гостиницы региона начинают принимать только определенную категорию туристов. В частности, заселиться в номера смогут только те граждане, которые прошли полную вакцинацию против COVID-19, имеют действительный отрицательный ПЦР-тест или перенесли заболевание не более чем за 6 месяцев до размещения, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что глава Краснодарского края подписал постановление о том, что отдыхать в регионе смогут только привитые туристы. Уточняется, что с 1 июля до 1 августа 2021 года посетить курорты Черного моря разрешается переболевшим или имеющим отрицательный ПЦР-тест путешественникам.

Напомним, что в среду, 30 июня, президент РФ Владимир Путин заявил, что не поддерживает введение в России обязательной вакцинации против коронавируса.

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