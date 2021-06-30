Владимир Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию от COVID-19

Президент подчеркнул, что отдельные регионы вводят принудительную иммунизацию для отдельных категорий россиян для того, чтобы не вводить повторный локдаун.

Глава России Владимир Путин во время «Прямой линии» рассказал, почему в нашей стране ввели частичную обязательную вакцинацию россиян против коронавирусной инфекции и не запретили проводить массовое мероприятие Чемпионат Европы-2021 по футболу.

По его словам, футбольное мероприятие проводилось из-за того, что РФ была вынуждена выполнить взятые на себя обязательства по организации таких крупных спортивных состязаний.

Также Владимир Путин подчеркнул, что он не поддерживает введение принудительной иммунизации на территории России. Однако в российском законе от 1998 года о национальном плане вакцинации говорится о том, что в случае эпидемии по рекомендации главных санитарных врачей руководители регионов России могут вводить обязательное прививание для отдельной категории граждан.

Кроме того президент добавил, что некоторые региональные власти приняли решение о принудительной вакцинации для определенной категории россиян для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса и исключить введение нового локдауна.

Ранее в Кремле сообщили, что сейчас бизнес не нуждается в дополнительной помощи.