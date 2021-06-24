Отдыхать в Краснодарском крае смогут только привитые граждане

Исключение составят россияне, у которых имеются медицинские противопоказания для вакцинации.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на своей странице в Telegram написал, что с 1 июля отели и гостиницы региона смогут принимать гостей, прошедших вакцинацию от коронавируса или имеющих отрицательный ПЦР-тест. Также он отметил, что с 1 августа гостиничный бизнес будет размещать только тех граждан, у которых имеется сертификат о прививании. По словам губернатора, такая мера связана с тем, что в Краснодарском крае наблюдается увеличение числа заразившихся коронавирусом, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что российские компании обязали отстранять от работы сотрудников, отказавшихся от вакцинации против COVID-19.