В России выросли реальные зарплаты

В апреле этого года среднемесячная начисленная зарплата сотрудников предприятий составила 56614 руб.

По данным Росстата, в апреле этого года реальные заработные платы жителей Российской Федерации увеличились на 7,8% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. В марте 2021 года доход россиян повысился на 2,5% в годовом выражении, а за январь-апрель текущего года – на 2,9%.

Также Росстат уточнил, что в апреле 2021 года среднемесячная начисленная заработная плата сотрудников предприятий составила 56614 руб. и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 13,8%, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что Центробанк России и НПФ подготовили новую пенсионную реформу.