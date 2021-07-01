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В России выросли реальные зарплаты

01.07.2021 00:23
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В России выросли реальные зарплаты

В апреле этого года среднемесячная начисленная зарплата сотрудников предприятий составила 56614 руб.

По данным Росстата, в апреле этого года реальные заработные платы жителей Российской Федерации увеличились на 7,8% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. В марте 2021 года доход россиян повысился на 2,5% в годовом выражении, а за январь-апрель текущего года – на 2,9%.

Также Росстат уточнил, что в апреле 2021 года среднемесячная начисленная заработная плата сотрудников предприятий составила 56614 руб. и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 13,8%, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что Центробанк России и НПФ подготовили новую пенсионную реформу.

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