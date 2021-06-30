ЦБ РФ и НПФ подготовили новую пенсионную реформу

Газета «Коммерсант» отметила, что в ближайшее время инициатива будет направлена министру финансов России Антону Силуанову.

Центральный Банк Российской Федерации совместно с ведущими негосударственными пенсионными фондами (НПФ) подготовили новую пенсионную реформу, которая должна мотивировать людей более активно принимать участие в формировании будущей пенсии. Предполагается, что действующая накопительная часть пенсий в систему негосударственного пенсионного обеспечения будет изменена. В частности ожидается, что денежные средства будут принадлежать не государству или НПФ, а гражданину, который вправе самостоятельно распоряжаться накоплениями.

Кроме того такая реформа подразумевает, что россиянин сможет досрочно получить средства с пенсионных счетов, но при возникновении исключительных жизненных ситуаций. Список таких обстоятельств будет определен позднее, пишет «Коммерсант».

Ранее «Капитал страны» передавал, что разовые детские выплаты на подготовку к школе будут выплачиваться и на шестилетних ребят, даже если в 2021 году они не пойдут в образовательное учреждение.