Чехия нашла способ остановить работу «Северного потока-2»

Адам Черны считает, что Германия должна начать работать над созданием программы по сохранению энергетической независимости Украины.

Чешский журналист Адам Черны в колонке для портала iRozhlas назвал способ, который поможет защитить Украину от политического и экономического краха в случае запуска газового проекта «Северный поток-2». Он считает, что строительство газопровода необходимо завершить, поскольку остановка его реализации, скорее всего, обернется многомиллиардными исками для европейских стран. Однако, добавил Адам Черны, Европа должна разработать и утвердить жесткие правила эксплуатации «Северного потока-2». По мнению журналиста, это позволит предупредить ситуации, в которых Россия может использовать газопровод против Украины, пишет Лента.ру.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе «Прямой линии» объяснил, почему не хочет вести переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским.