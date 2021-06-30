На «Прямой линии» с Путиным случайно показали номера телефонов задающих вопросы

В ходе «Прямой линии» с президентом Владимиром Путиным камера сняла экран компьютера, на котором был список вопросов, а также телефонные номера тех, кто их должен задать.

На это обратил внимание Telegram-канал «Осторожно, новости». При этом неоднократно по ходу эфира ведущие говорили президенту, что за острые вопросы некоторым гражданам угрожают местные власти.

Также выяснилось, что вопросы были строго закреплены за участниками. Когда ветеран труда Омской области задал вопрос о лишении его заслуженного звания, ведущая Наиля Аскер-Заде попыталась его прервать, напомнив, что он собирался спросить про прививку. Но Путин решил ответить ему. По словам президента, то, что его лишил звания, – незаконно.

«Линия» была очень плохо организована технически – постоянно зависали видеозвонки от россиян, не было слышно говорящих и т.д. Аскер-Заде объяснила это магнитными бурями. После этого вторая ведущая Екатерина Березовская сообщила, что на эфир идет массированная DDoS-атака.