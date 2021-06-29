Байден: отношения РФ и США должны быть стабильными

Джо Байден сообщил, что Вашингтон будет реагировать на конкретные действия Москвы.

Американский лидер Джо Байден в ходе мероприятия Нацкомитета Демократической партии по сбору средств заявил, что отношения России и США должны быть стабильными и предсказуемыми. Также глава государства рассказал, что дал понять своему российскому коллеге Владимиру Путину о том, что Москва и Вашингтон могут сотрудничать в тех сферах, в которых имеются общие интересы: нераспространение ядерного оружия и борьба с изменением климата.

Кроме того Джо Байден отметил, что Соединенные Штаты Америки будут принимать ответные меры в случае кибератак и «вмешательства» в американскую экономику со стороны России, пишет ТАСС.

Напомним, что саммит президентов РФ и США состоялся 16 июня в Женеве.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала чешских властей «вымогателями» из-за требований компенсации.