Вакцину «ЭпиВакКорона» начали выпускать в виде шприц-доз

Шприц-дозы позволят ускорить и облегчить процесс прививания.

В Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» сообщили, что вакцина «ЭпиВакКорона» теперь будет доступна не только в ампулах, но и в шприц-дозах. Поясняется, что такое изменение позволит ускорить и облегчить процесс прививания, а также избежать возможных ошибок. Кроме того разработчики препарата считают, что применение шприц-доз приведет к тому, что не будет формироваться очередь из желающих вакцинироваться, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что российские граждане не хотят делать прививку против коронавируса ради отдыха на курортах Краснодарского края.