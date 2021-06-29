Вакцину «ЭпиВакКорона» начали выпускать в виде шприц-доз
Шприц-дозы позволят ускорить и облегчить процесс прививания.
В Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» сообщили, что вакцина «ЭпиВакКорона» теперь будет доступна не только в ампулах, но и в шприц-дозах. Поясняется, что такое изменение позволит ускорить и облегчить процесс прививания, а также избежать возможных ошибок. Кроме того разработчики препарата считают, что применение шприц-доз приведет к тому, что не будет формироваться очередь из желающих вакцинироваться, пишет РИА Новости.
Ранее стало известно, что российские граждане не хотят делать прививку против коронавируса ради отдыха на курортах Краснодарского края.
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