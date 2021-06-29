Захарова назвала чешских властей «вымогателями» из-за требований компенсации

Мария Захарова заявила, что Чехия каждый день придумывает что-то новое для еще большего ухудшения отношений Москвы и Праги.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала требования чешских властей о компенсации за «ущерб в связи со взрывами в 2014 году на военных складах в деревне Врбетице». По ее словам, Чехия каждый день придумывает что-то новое для еще большего ухудшения отношений Москвы и Праги, а также подтверждает свой статус «недружественной» к РФ страны.

Кроме того Мария Захарова отметила, что только «вымогатели» начинают требовать деньги и компенсации без проведения соответствующего расследования и предъявления доказательств.

Напомним, что Чехия вручила России дипломатическую ноту, в которой Прага требует от Москвы полную компенсацию ущерба в размере 25,5 млн евро за ущерб в связи со взрывами на военных складах в деревне Врбетице. Помимо этого чешские власти призвали РФ исключить страну из списка недружественных российской стороне государств.

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