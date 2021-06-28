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Задержан топ-менеджер «Газпрома». Его подозревают в растрате на 1,5 млн рублей

28.06.2021 21:24
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Задержан топ-менеджер «Газпрома». Его подозревают в растрате на 1,5 млн рублей

Руководитель компании «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Сергей Бондаренко задержан по делу о крупной растрате. Утром у него проходил обыск, после чего он и был задержан. Его подозревают в причинении ущерба на 1,5 млн руб.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Сейчас Бондаренко помещен в ИВС Ставрополя. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 – присвоение или растрата в особо крупном размере. Следствие собирается ходатайствовать об аресте подозреваемого.

По версии следствия, Бондаренко выкупил автомобиль по заниженной стоимости у компании. До этого у служебного автомобиля Toyota Land Cruiser 200 увеличили пробег, повредив одометр, и снизили таким образом стоимость машины. После этого Бондаренко купил ее через подставных лиц за 890 тыс. руб. Машины он передал отцу. Своими действиями подозреваемый нанес ущерб компании на 1,5 млн руб., заявили в правоохранительных органах.

Бондаренко был назначен главой «Газпром межрегионгаз Ставрополь» зимой 2019 года. Порча автомобиля, по данным следствия, произошла в феврале этого же года.

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