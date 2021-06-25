В России возник дефицит древесины. Не хватает 40% от потребления

Дефицит древесины образовался на рынке домостроения в России. Не хватает 2-2,5 млн кубометров, или 30-40% от ежегодного потребления. Пиломатериалы подорожали с начала июня более чем на 30%.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ассоциации деревянного домостроения. Всего в год на строительство деревянных домов уходит около 6 млн кубометров. Дефицит 2-2,5 млн составляет 30-40%. Недостаток предложения «продолжает провоцировать увеличение стоимости», говорят в Ассоциации.

Рост стоимости пиломатериалов наблюдается с осени 2020 года из-за повышенного спроса в мире. За три недели июня стоимость доски увеличилась на 32%, а с начала 2020 года – в три раза. В результате цена деревянного дома с октября 2020 года выросла в среднем на 40%.

В Ассоциации считают, что сбить цены на внутреннем рынке может ограничение на экспорт. Россия экспортирует 31 млн кубометров пиломатериалов в год. 6-8% от этого объема будет достаточно, чтобы покрыть дефицит.