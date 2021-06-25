ЕС сказал «нет» саммиту с Путиным. Меркель и Макрон не убедили

Саммита Евросоюза с участием президента России Владимира Путина не будет. Лидеры ЕС отказались встречаться и вести переговоры с российским лидером. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон не убедили их.

Об этом пишет Reuters. По информации агентства, 27 стран ЕС провели ночные переговоры в Брюсселе, но так и не договорились о саммите с Путиным. Как пишет Bloomberg со ссылкой на свой источник, против мероприятия с российским президентом высказались около 12 стран-участниц ЕС. Лидеры были недовольны как самим предложением, так и тем, что его выдвинули на обсуждение «в последний момент».

Премьер Нидерландов Марк Рютте открыто заявил, что он не будет участвовать ни в каких переговорах с Путиным. Президент Румынии Клаус Йоханнис считает, что говорить о саммите с Путиным слишком рано.

По словам Меркель, которая выдвинула идею саммита, между лидерами состоялась «обстоятельная дискуссия, и она была непростой». Премьер Латвии Артурс Кариньш сказал, что ЕС не хочет «награждать Россию приглашением на саммит», поскольку военный конфликт на востоке Украины все еще не завершен.

Меркель и Макрон задумались об общей встрече с Путиным после саммита президента США Джо Байдена с Владимиром Путиным в Женеве 16 июня. Среди поддержавших идею оказались Австрия и Бельгия.