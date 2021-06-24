Меркель выступила за создание механизма в ЕС для ответа на действия РФ

Ангела Меркель отметила, что не только главе США Джо Байдену, но и Евросоюзу нужно налаживать диалог с Россией.

Канцлер Германии Ангела Меркель 24 июня во время выступления с правительственным посланием в бундестаге выступила за создание единого механизма в Евросоюзе для ответа на действия и провокации России. Также она считает, что европейское сообщество должно искать возможности для проведения прямых контактов с РФ и российским лидером Владимиром Путиным, поскольку конфликты и разногласия можно разрешить только путем диалога.

Помимо этого Ангела Меркель напомнила, что Евросоюз несет ответственность за то, что происходит в странах Восточного партнерства, таких как Белоруссия, Украина и Западные Балканы, пишет РБК.

Ранее сообщалось, что в Германии допустили блокировку газового проекта «Северный поток-2».