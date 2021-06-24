Работодателей обязали отстранять сотрудников, отказавшихся от вакцинации от COVID-19

Если работодатель не выполнит требование об обязательном прививании 60% сотрудников, тогда его деятельность будет приостановлена на 90 суток.

Управление Роспотребнадзора по г. Москве обязало работодателей отстранять от работы сотрудников, которые отказались прививаться от коронавирусной инфекции без медицинских противопоказаний. Отмечается, что в таком случае россиянину не будет начисляться заработная плата, а период отстранения не войдет в стаж, предоставляющий право на ежегодный оплачиваемый отпуск. Кроме того добавляется, что работодатель может перевести сотрудника, не выполняющего требования вакцинации, на удаленный режим работы, однако на законодательном уровне такие гарантии работникам не предусмотрены.

Также в ведомстве подчеркнули, что если работодатель не выполнит требование об обязательном прививании 60% сотрудников, тогда его деятельность будет приостановлена на 90 суток, пишет «Российская газета».

Ранее «Капитал страны» сообщал, что мэр Москвы разрешил жителям столицы посещать кафе без предъявления QR-кода.