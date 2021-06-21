В Германии допустили блокировку «Северного потока-2»

Армин Лашет призвал Россию не использовать вторую ветку трубопровода против Украины.

Кандидат в канцлеры Германии от консервативного блока ХДС/ХСС Армин Лашет в интервью газете The Financial Times допустил блокировку энергетического проекта «Северный поток-2». Он пояснил, что если Россия будет использовать вторую ветку трубопровода против Украины, тогда соответствующая сделка потеряет свою силу. Армин Лашет считает, что «Северный поток-2» не должен становиться геополитическим инструментом в руках РФ. Кроме того он добавил, что украинские интересы необходимо защищать, пишет Прайм.

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