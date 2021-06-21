Евросоюз ввел санкции против Белоруссии

В санкционный список попали 86 физических и юридических лиц Белоруссии.

В понедельник председатель Европейского совета Шарль Мишель на своей странице в Twitter написал, что Евросоюз ввел четвертый пакет санкций в отношении Белоруссии. В данный список вошли 86 белорусов и белорусских компаний. Также Шарль Мишель добавил, что такие меры являются сигналом для властей республики для того, чтобы они освободили всех политических заключенных, остановили репрессии и начали вести всеобщий национальный диалог. Других подробней он не привел.

Ранее «Капитал страны» писал, что Германия может заблокировать газовый проект «Северный поток-2».