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В некоторых домах Санкт-Петербурга включили отопление в 30-градусную жару

21.06.2021 16:11
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В некоторых домах Санкт-Петербурга включили отопление в 30-градусную жару

В «Жилкомсервисе» рассказали, что график работ по промывке батарей согласуется заранее и погодные условия не позволяют его изменить.

В некоторых домах, находящихся в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, включили отопление в 30-градусную жару. Жалобы на горячие батареи стали поступать от жителей домаNo6 по пер. Пирогова.

Управляющая компания «Жилкомсервис No2 Адмиралтейского района» сообщила, что сейчас специалисты проводят работы по промывке системы центрального отопления, поэтому возможно потепление батарей. Отмечается, что они закончатся после 15:00 по местному времени. Также в управляющей компании добавили, что промывка системы осуществляется по адресам ул. Гражданская 7А, 9А, ул. Декабристов, 5, 7, ул. Казанская 33/5А, 38А, 40А и пер. Пирогова 4А, 6А, пишет РИА Новости.

Напомним, что официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на намерения США ввести новые санкции против РФ после проведения российско-американского саммита.

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