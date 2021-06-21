Белый дом: саммит Путина и Байдена не повлиял на политику США по санкциям

Джен Псаки рассказала, что Вашингтон будет продолжать рассматривать новые ограничительные меры, связанные с применением РФ «химического оружия».

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что встреча российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве никак не повлияла на политику Соединенных Штатов Америки по санкциям в отношении России. По ее словам, законы страны требуют того, чтобы Вашингтон продолжал рассматривать новые ограничительные меры, связанные с применением РФ «химического оружия». Об этом сообщает газета Ведомости со ссылкой на издание The New York Times.

Напомним, что саммит Владимира Путина и Джо Байдена прошел 16 июня в Женеве. Переговоры длились более 3 часов, на них обсуждались двусторонние отношения Москвы и Вашингтона, кибератаки, а также ряд актуальных международных проблем.

Ранее стало известно, что Россия возобновляет авиасообщение с Турцией.