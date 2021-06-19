Белоруссия отказалась принимать самолеты с Украины

В конце мая Украина объявила о прекращении авиационного сообщения с Белоруссией.

В субботу, 19 июня, белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что Белоруссия не будет принимать самолеты с Украины. Он пояснил, что данная мера является зеркальным ответом властей на решение украинской стороны закрыть воздушное пространство для крылатых машин республики. Об этом передает издание Лента.ру, ссылаясь на Telegram-канал «Пул Первого».

Напомним, что в конце мая Украина объявила о прекращении авиационного сообщения с Белоруссией после инцидента с посадкой в Минске самолета авиаперевозчика Ryanair.

Ранее стало известно, что украинский секретарь СНБО Алексей Данилов посмеялся над пострадавшим от наводнения Крымом.