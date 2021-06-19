Авиаперевозчик «Аэрофлот» объявил об открытии новых рейсов в Турцию с 25 июня

В настоящее время компания осуществляет 2 рейса в неделю из Москвы в Стамбул.

Официальный представитель авиаперевозчика «Аэрофлот» Михаил Демин сообщил, что компания с 25 июня 2021 года расширит маршрутную сеть в Турцию. По его словам, с этой даты будет увеличено до 2 рейсов в день из Москвы в Стамбул, а также добавлены новые направления в Анталью (1 рейс в день), Бодрум (1 рейс в день) и Даламан (1 рейс в день). Также он добавил, что в будущем число направлений может быть расширено, если спрос на данные маршруты возрастет, пишет ТАСС.

Напомним, что оперативный штаб России по борьбе с распространением коронавируса принял решение восстановить авиационное сообщение с Турцией с 22 июня 2021 года.

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