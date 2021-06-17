В Кремле поддержали обязательную вакцинацию в Москве и регионах

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков назвал обязательную вакцинацию движением в правильном направлении. При этом он подчеркнул, что это его личная точка зрения. Сам он не вакцинировался.

О поддержке обязательной вакцинации в Москве и регионах России Песков заявил в эфире «Эхо Москвы». Он считает принимаемые меры «абсолютно нужными и оправданными». По его словам, условия для вакцинации созданы, но процесс идет плохо. «Мы этого не делаем в нужной мере», – подчеркнул чиновник.

За день до этого, 16 июня Песков говорил, что «речи не идет» об обязательной вакцинации в России. «По-прежнему никакой обязательной вакцинации нет», – цитировали его СМИ. Сам Песков, как писал ТАСС, не сделал прививку. «У меня очень большие антитела сохраняются, и у меня Т-клеточный иммунитет», – сказал он.

Обязательную вакцинацию для части жителей ввели в Москве, Подмосковье, Кемеровской области и на Сахалине. В Москве 60% сотрудников должны получить обе прививки до 15 августа. Ответственны за прививки – компании, которым грозят штрафы до 1 млн руб.

По данным опроса SuperJob, 63% россиян выступают против обязательной вакцинации. Одобряют ее чуть меньше четверти – 23%.