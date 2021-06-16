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До миллиона рублей. Москва ввела штрафы за нарушение обязательной вакцинации для работодателей

16 Июня 2021 109 0 Экономика
До миллиона рублей. Москва ввела штрафы за нарушение обязательной вакцинации для работодателей

Невыполнение санитарных указаний властей Москвы по обязательной вакцинации для работников будет наказываться штрафами. За однократное нарушение будет налагаться штраф от 30 до 50 тыс. руб. для индивидуальных предпринимателей, а для организаций – до 100-300 тыс. руб. Повторное нарушение повлечет за собой штраф до 1 млн руб. даже для ИП.

Штрафы за нарушение обязательной вакцинации

  • По словам начальника Главконтроля Евгения Данчикова, штрафы за невыполнение требования об обязательной вакцинации работников обернутся большими штрафами для работодателей. Как пишет ТАСС, первое нарушение повлечет штраф для ИП в 30-50 тыс. руб., а для компаний – в 100-300 тыс. руб. Повторное нарушение обойдется в 1 млн руб.
  • Действовать московские власти будут в соответствии со статьями 6.3 КоАП РФ и «коронавирусной» статьей 3.18 столичного административного кодекса, пояснил Данчиков. За причинение вреда здоровью должностные лица будут штрафоваться на 300-500 тыс. руб., юрлица и ИП – от 500 тыс. руб. до 1 млн руб. либо придется приостановить работу на 90 дней.
  • Однако власти обещают, что инспекторы будут внимательно изучать каждый случай, чтобы не допустить ошибочных штрафов. Предписания не будут оформляться, если инспектор установит, что санитарные требования были соблюдены, заверил Данчиков.
  • Указ об обязательной вакцинации был подписан главным санитарным врачом Москвы 16 июня. Обязательная вакцинация должна охватить 60% сотрудников ЖКХ, транспорта, сферы услуг и т.д. Первым компонентом работники должны привиться до 15 июля, а вторым – до 15 августа. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, до 1 июля власти создадут механизм контроля показателей вакцинации.
  • Бизнес-омбудсмен Борис Титов поддержал обязательную вакцинацию. «Думаю, противника этой меры найти будет трудно», – цитирует его РБК. По его словам, обеспечение прививочной кампании лежит не на предпринимателях и компаниях, а на властях Москвы. Бизнесу же всего лишь нужно составить отчетность. Титов выразил надежду, что процедура будет организована «без сбоев и не приведет к штрафам и так далее».

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  • При этом в Кремле заявили, что «никакой обязательной вакцинации нет». Президент Владимир Путин ранее говорил: «Граждане должны сами осознать необходимость (вакцинации)». После сообщений из Москвы власти шести регионов объявили, что обязательной вакцинации проводить не будут. Это Башкирия, Дагестан, Челябинская, Владимирская и Вологодская области, а также Санкт-Петербург.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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