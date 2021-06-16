До миллиона рублей. Москва ввела штрафы за нарушение обязательной вакцинации для работодателей
16 Июня 2021 109 0 Экономика
Невыполнение санитарных указаний властей Москвы по обязательной вакцинации для работников будет наказываться штрафами. За однократное нарушение будет налагаться штраф от 30 до 50 тыс. руб. для индивидуальных предпринимателей, а для организаций – до 100-300 тыс. руб. Повторное нарушение повлечет за собой штраф до 1 млн руб. даже для ИП.
Штрафы за нарушение обязательной вакцинации
- По словам начальника Главконтроля Евгения Данчикова, штрафы за невыполнение требования об обязательной вакцинации работников обернутся большими штрафами для работодателей. Как пишет ТАСС, первое нарушение повлечет штраф для ИП в 30-50 тыс. руб., а для компаний – в 100-300 тыс. руб. Повторное нарушение обойдется в 1 млн руб.
- Действовать московские власти будут в соответствии со статьями 6.3 КоАП РФ и «коронавирусной» статьей 3.18 столичного административного кодекса, пояснил Данчиков. За причинение вреда здоровью должностные лица будут штрафоваться на 300-500 тыс. руб., юрлица и ИП – от 500 тыс. руб. до 1 млн руб. либо придется приостановить работу на 90 дней.
- Однако власти обещают, что инспекторы будут внимательно изучать каждый случай, чтобы не допустить ошибочных штрафов. Предписания не будут оформляться, если инспектор установит, что санитарные требования были соблюдены, заверил Данчиков.
- Указ об обязательной вакцинации был подписан главным санитарным врачом Москвы 16 июня. Обязательная вакцинация должна охватить 60% сотрудников ЖКХ, транспорта, сферы услуг и т.д. Первым компонентом работники должны привиться до 15 июля, а вторым – до 15 августа. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, до 1 июля власти создадут механизм контроля показателей вакцинации.
- Бизнес-омбудсмен Борис Титов поддержал обязательную вакцинацию. «Думаю, противника этой меры найти будет трудно», – цитирует его РБК. По его словам, обеспечение прививочной кампании лежит не на предпринимателях и компаниях, а на властях Москвы. Бизнесу же всего лишь нужно составить отчетность. Титов выразил надежду, что процедура будет организована «без сбоев и не приведет к штрафам и так далее».
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- При этом в Кремле заявили, что «никакой обязательной вакцинации нет». Президент Владимир Путин ранее говорил: «Граждане должны сами осознать необходимость (вакцинации)». После сообщений из Москвы власти шести регионов объявили, что обязательной вакцинации проводить не будут. Это Башкирия, Дагестан, Челябинская, Владимирская и Вологодская области, а также Санкт-Петербург.
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