До миллиона рублей. Москва ввела штрафы за нарушение обязательной вакцинации для работодателей 109 0 Экономика

Невыполнение санитарных указаний властей Москвы по обязательной вакцинации для работников будет наказываться штрафами. За однократное нарушение будет налагаться штраф от 30 до 50 тыс. руб. для индивидуальных предпринимателей, а для организаций – до 100-300 тыс. руб. Повторное нарушение повлечет за собой штраф до 1 млн руб. даже для ИП.