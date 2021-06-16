В Кремле отреагировали на слова о возможном вступлении Украины в НАТО

Дмитрий Песков отметил, что позиция о возможном присоединении Украины в состав альянса является новой.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире «Первого канала» заявил, что Российская Федерация услышала и обратила внимание на слова лидера Соединенных Штатов Америки Джо Байдена о возможном присоединении Украины к НАТО. Также он отметил, что подобного рода заявлений раньше не звучало, эта позиция является новой, пишет RT.

Ранее Джо Байден сообщил, что Украина может вступить в Североатлантический альянс, но при условии, что Киев будет отвечать всем критериям организации и решит вопрос с коррупцией.