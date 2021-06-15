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Байден озвучил условие вступления Украины в НАТО

15.06.2021 14:18
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Байден озвучил условие вступления Украины в НАТО

Джо Байден заявил, что присоединение Украины в альянс будет зависеть от того, как проголосуют члены организации.

Глава Соединенных Штатов Америки Джо Байден во время пресс-конференции НАТО в Брюсселе озвучил условие вступления Украины в состав альянса. По его словам, чтобы украинская сторона смогла попасть в соответствующий план, Киев должен отвечать критериям военно-политического блока, а также решить вопрос с коррупцией.

Напомним, что в понедельник лидеры НАТО в ходе саммита в Брюсселе поддержали право Украины на вступление в альянс, однако не назвали конкретных сроков возможного присоединения страны в военно-политический блок, пишет РИА Новости.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, почему до сих пор не сделал прививку против инфекции COVID-19.

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