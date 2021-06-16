В Москве ввели обязательную вакцинацию для работающих в сфере услуг

Сергей Собянин рассказал, что столица по заболеваемости COVID-19 вышла на уровень прошлогодних пиков.

Столичный мэр Сергей Собянин в личном блоге написал, что ситуация по коронавирусной инфекции в Москве «развивается драматически», сейчас в больницах города лежат более 12 тысяч инициированных граждан. В связи с этим было принято постановление об обязательной вакцинации против COVID-19 работающих в сфере услуг. Также градоначальник отметил, что до 1 июля текущего года будет разработана специальная информационная система для контроля процесса по достижению требуемых показателей иммунизации населения в соответствии с постановлением.

Сергей Собянин добавил, вопрос прививания – это индивидуальное дело каждого человека, однако, когда гражданин работает в организации или обслуживает людей, тогда данный вопрос перестает быть личным правом, поскольку в условиях пандемии коронавирусной инфекции средства индивидуальной защиты не могут в полной мере защитить от заражения.

Ранее главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко выразил мнение, что россиян не нужно лишать права выбора в вопросе вакцинации против COVID-19, однако их необходимо убеждать в том, что прививка необходима для собственной защиты и защиты окружающих людей.