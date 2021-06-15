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Украина предложила обменять газопровод «Северный поток-2» на Крым

15.06.2021 10:26
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Украина предложила обменять газопровод «Северный поток-2» на Крым

Дмитрий Кулеба рассказал, что вопрос об обмене газового проекта на Крым поднимался на переговорах в Берлине.

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter написал, что российский газопровод «Северный поток-2» можно запустить, но при условии, что Россия освободит «захваченные» территории Украины, а также западные страны обеспечат энергетическую безопасность Киева. По мнению политика, возвращение регионов станет справедливой компенсацией за угрозы, которые несет в себе данный проект, пишут «Известия».

Ранее российский сенатор Алексей Пушков назвал Украину «паразитом» из-за «Северного потока-2».

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