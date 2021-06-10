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Nord Stream 2 AG: первую нитку «Северного потока-2» начнут заполнять газом

10.06.2021 18:51
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Nord Stream 2 AG: первую нитку «Северного потока-2» начнут заполнять газом

С 11 июня стартуют пусконаладочные работы по заполнению природным газом первой нитки «Северного потока-2».

Компания-оператор энергетического проекта «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG сообщила, что морская часть первой нитки российского трубопровода технически завершена. Также организация добавила, что с 11 июня стартуют пусконаладочные работы по заполнению природным газом данной части «Северного потока-2», пишет Московский комсомолец.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова госсекретаря США Энтони Блинкена о необходимости найти способ «смягчить последствия» от введения в эксплуатацию российского трубопровода.

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