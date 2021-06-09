Миронов: нужно остановить неконтролируемый рост цен на отдых в России

Сергей Миронов считает, что российских граждан нужно приучить к отдыху в стране.

Председатель партии «Справедливая Россия – за правду» Сергей Миронов в своем Telegram-канале написал, что пандемия коронавирусной инфекции предоставила хорошую возможность для развития внутреннего туризма. Однако политик выразил сожаление относительно того, что власти РФ не воспользовались данным случаем и позволили «грабить» россиян. Миронов пояснил, что цены на российских курортах увеличились на 50-150%, отдых подорожал на 30-40%, а стоимость отелей – более чем на 100%, но при этом уровень обслуживания и сервис не изменились. В связи с этим политик призвал Ростуризм, ФАС и профильные министерства заняться развитием внутреннего туризма и остановить «неконтролируемый» и «необоснованный» рост цен на отдых в пределах России.

По словам Миронова, в погоне за прибылью упускается важная задача: сделать путешествия по РФ комфортными, доступными и интересными для российских граждан, чтобы люди «приучились» отдыхать в стране.

Напомним, что в России хотят восстановить индексацию пенсий работающим пенсионерам.