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Мурашко рассказал, почему в России растет заболеваемость COVID-19

10.06.2021 14:58
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Мурашко рассказал, почему в России растет заболеваемость COVID-19

Михаил Мурашко заявил, что россияне обязаны соблюдать антикоронавирусные мероприятия до формирования коллективного иммунитета.

Российский министр здравоохранения Михаил Мурашко считает, что основная причина роста заболеваемости инфекцией COVID-19 в России связана с тем, что граждане страны не соблюдают масочный режим и другие меры предосторожности. Он напомнил, что люди должны выполнять антикоронавирусные мероприятия до формирования коллективного иммунитета. Также Михаил Мурашко напомнил, что вакцинация против инфекции COVID-19 поможет ускорить данный процесс и защитить жизнь и здоровье россиян, пишет «Интефакс».

Напомним, что за прошедшие сутки российские медицинские работники зарегистрировали 11699 новых случаев заболевания коронавирусом. Уточняется, что это максимальное значение с 24 февраля (11 749).

Ранее «Капитал страны» сообщал, что Россия с 10 июня восстанавливает авиационное сообщение еще с 8 странами.

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