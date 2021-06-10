В Польше рассказали, есть ли политическая подоплека в остановке прокачки нефти по «Дружбе»

Петр Наимский заявил, что технологический перерыв был запланирован заранее.

В четверг уполномоченый правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский в ходе открытия конференции «Нефть-Газ-Химия» в Варшаве заявил, что приостановка поставок российской нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба» в направлении польской и германской сторон была запланирована заранее. По его словам, это обычный технологический перерыв, который не имеет никакой политической подоплеки, пишет РИА Новости.

Напомним, что 9 июня прокачку нефти в направлении Польши по «Дружбе» временно остановили для выполнения регламентных работ. Возобновление поставок сырья запланировано на 12 июня.