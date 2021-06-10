РФ возобновила авиационное сообщение еще с 8 странами

В конце мая российский оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией принял решение разрешить полеты еще в 8 стран.

РФ с 10 июня восстанавливает авиационное сообщение еще с 8 странами, временно приостановление в 2020 году на фоне пандемии коронавирусной инфекции. В частности, российские авиаперевозчики смогут открыть прямые регулярные рейсы в такие государства, как Хорватия, Марокко, Маврикий, Люксембург, Ливан, Венгрия и Австрия. Кроме того компаниям разрешено осуществлять чартерное авиасообщение с Албанией, пишет ТАСС.

Ранее в российском Министерстве иностранных дел сообщили, что Россия и Турция обсудили вопрос возобновления авиационного сообщения между странами.