Представитель SWIFT в РФ рассказал, будут ли отключать страну от системы

Роман Чернов заявил, что это никому не выгодно.

Исполнительный директор Российской национальной ассоциации SWIFT Роман Чернов отреагировал на возможность отключения нашей страны от международной платежной системы. По его словам, никому не выгодно предпринимать такой шаг. Таким образом, добавил Роман Чернов, Россию не планируют отключать от SWIFT. Об этом представитель международной платежной системы рассказал во время выступления в Государственной думе, пишет ТАСС.

Напомним, что в конце мая первый заместитель председателя Центробанка РФ Ольга Скоробогатова выразила мнение, что нашу страну вряд ли исключат из системы SWIFT. Однако она отметила, что российская сторона работает над созданием аналога данной системы для того, чтобы обезопасить себя.

Ранее в Центробанке России заявили, что отключение от SWIFT – не самая большая проблема для государства.