В Центробанке оценили перспективы отключения России от SWIFT

Ольга Скоробогатова отметила, что Центробанк РФ имеет прямой контакт с системой SWIFT.

Первый заместитель председателя Центрального Банка России Ольга Скоробогатова во время заседания рабочей группы комитета Государственной думы по финансовому рынку оценила перспективы отключения нашей страны от международной платежной системы SWIFT. По ее мнению, на данный момент западная система будет работать на российской территории в обычном режиме. Ольга Скоробогатова добавила, что об этом Центробанку сообщили в SWIFT.

Кроме того она отметила, что если все же Россию отключат от SWIFT, тогда отечественный аналог сможет ее заменить и систему передачи финансовых сообщений переведут на внутрироссийский трафик, пишет Прайм.

Ранее сообщалось, что авиаперевозчик S7 Airlines отменил полеты на турецкие курорты до конца лета текущего года.