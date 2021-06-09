В США озвучили худшие последствия завершения «Северного потока-2» для страны

Энтони Блинкен считает, что строительство второй ветки трубопровода может испортить отношения Вашингтона и Берлина.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен на слушаниях в международном комитете сената сообщил, что для страны худшим последствием завершения строительства газового проекта «Северный поток-2» станет ухудшение отношений с Германией, а также отсутствие у Берлина стимулов вести переговоры с Вашингтоном по смягчению негативного исхода от второй ветки трубпровода.

Кроме того Энтони Блинкен добавил, что американская сторона должна убедиться в том, что Российская Федерация не станет использовать энергетику и газ в качестве «принуждения» во время общения с другими странами, пишут Известия.

Ранее государственный секретарь Соединенных Штатов Америки заявил, что Вашингтон не допустит введения в эксплуатацию «Северного потока-2», поскольку после его запуска Москва может начать вести себя агрессивно.