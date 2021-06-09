Отключение от SWIFT – не проблема. ЦБ назвал реальную угрозу России
9 Июня 2021 262 2 Экономика
В российском информационном пространстве все смешалось – главными мальчиками, бегающими с криками «Волки! Волки!» (отключение от SWIFT) стал МИД, тогда как компетентный в этом вопросе Центробанк много раз опровергал голословные заявления дипломатов. В очередной раз ЦБ выступил с опровержением панических сообщений, исходящих из МИДа, и назвал реальную угрозу для российской банковской системы – закрытие доступа к корсчетам.
Страшно не отключение от SWIFT
- Российской банковской системе не грозит отключение от международной системы обмена межбанковскими сообщениями SWIFT. Об этом в Госдуме заявили первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова и исполнительный директор Российской национальной ассоциации СВИФТ (Россвифт) Роман Чернов, передает «Интерфакс».
- По словам Чернова, никто не собирается отключать Россию от SWIFT, поскольку «это никому не выгодно». Более того, в 2014 году ЦБ разработал национальную систему передачи финансовых сообщений и «охладил пыл горячих голов». Также следует учитывать, что Россия является крупным торговым партнером Евросоюза. «У нас есть существенный товарооборот, и то самое взаимодействие по корреспондентским счетам без SWIFT невозможно», – отметил Чернов. Не выгодно это и США – они владеют большим объемом госдолга России и «не смогут получать выплаты по нему, если отключат SWIFT».
- Первый зампред ЦБ подчеркнула, что ЦБ уже много раз говорил о минимальных рисках отключения SWIFT. То же самое подтверждала и сама компания. «Не видим какой-то серьезной угрозы и не думаем, что это случится, потому что самая большая проблема – это даже не SWIFT», – заявила Скоробогатова. По ее словам, настоящая проблема – закрытие корреспондентских счетов российских банков у контрагентов.
- Происходит следующее: «SWIFT работает, но кто-то из иностранных банков принимает решение не работать с нашим российским банком. И расчеты останавливаются», – рассказала первый зампред ЦБ. Так, например, если Минфин США добавит российский банк в «черный список», то он потеряет возможность работать с иностранными кредитными организациями и проводить операции с долларами при работающем SWIFT.
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- В конгресс США вносились предложения включить в «черный список» «Русал», «Ренову», миллиардеров Олега Дерипаску и Виктора Вексельберга. Но ни одна инициатива так и не была одобрена. МИД РФ сделал своей темой отключение от SWIFT после визита главы ведомства Сергея Лаврова в Китай в марте этого года, где он предлагал китайским коллегам вместе отказаться от международной системы и расчета в долларах, но не нашел поддержки.
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суть отключения SWIFT- полное отсутствие возможности РФ покупать что либо на западе, либо оплачивать услуги. хорошо еще китай обслуживает РФ. услуги-это строительство СП-2, практически полностью по дну. закуп оборудования, технологий, инструмента, ЗиП, ПО и многое др. через через подставные фирмы. это отсутствие возможности платить пророссийскому лобби на западе и создавать благоприятную информационную повестку в СМИ.там все это понимают и отключение вполне возможно и технически и политически. РФ это всего лишь поставщик сырья и более уже ничего...
ЦБ РФ давно в черном санкционном списке и имеет запрет на кредитование...национальная система передачи финансовых сообщений -это деньги по кругу внутри страны. в СССР обходились и без нее. безнал- это доходы банков! для получения денег за сырье и расчеты за взятые кредиты- можно оставить всего несколько счетов. все остальное отключить! ни в США ни в ЕС никто при этом не пострадает. если захотят отключат, российской нац системой пользоваться более некому.