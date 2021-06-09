Отключение от SWIFT – не проблема. ЦБ назвал реальную угрозу России 262 2 Экономика

В российском информационном пространстве все смешалось – главными мальчиками, бегающими с криками «Волки! Волки!» (отключение от SWIFT) стал МИД, тогда как компетентный в этом вопросе Центробанк много раз опровергал голословные заявления дипломатов. В очередной раз ЦБ выступил с опровержением панических сообщений, исходящих из МИДа, и назвал реальную угрозу для российской банковской системы – закрытие доступа к корсчетам.