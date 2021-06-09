Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
09 ИЮН, 14:29 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

09 ИЮН, 14:29 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Отключение от SWIFT – не проблема. ЦБ назвал реальную угрозу России

9 Июня 2021 262 2 Экономика
Отключение от SWIFT – не проблема. ЦБ назвал реальную угрозу России

В российском информационном пространстве все смешалось – главными мальчиками, бегающими с криками «Волки! Волки!» (отключение от SWIFT) стал МИД, тогда как компетентный в этом вопросе Центробанк много раз опровергал голословные заявления дипломатов. В очередной раз ЦБ выступил с опровержением панических сообщений, исходящих из МИДа, и назвал реальную угрозу для российской банковской системы – закрытие доступа к корсчетам.

Страшно не отключение от SWIFT

  • Российской банковской системе не грозит отключение от международной системы обмена межбанковскими сообщениями SWIFT. Об этом в Госдуме заявили первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова и исполнительный директор Российской национальной ассоциации СВИФТ (Россвифт) Роман Чернов, передает «Интерфакс».
  • По словам Чернова, никто не собирается отключать Россию от SWIFT, поскольку «это никому не выгодно». Более того, в 2014 году ЦБ разработал национальную систему передачи финансовых сообщений и «охладил пыл горячих голов». Также следует учитывать, что Россия является крупным торговым партнером Евросоюза. «У нас есть существенный товарооборот, и то самое взаимодействие по корреспондентским счетам без SWIFT невозможно», – отметил Чернов. Не выгодно это и США – они владеют большим объемом госдолга России и «не смогут получать выплаты по нему, если отключат SWIFT».
  • Первый зампред ЦБ подчеркнула, что ЦБ уже много раз говорил о минимальных рисках отключения SWIFT. То же самое подтверждала и сама компания. «Не видим какой-то серьезной угрозы и не думаем, что это случится, потому что самая большая проблема – это даже не SWIFT», – заявила Скоробогатова. По ее словам, настоящая проблема – закрытие корреспондентских счетов российских банков у контрагентов.
  • Происходит следующее: «SWIFT работает, но кто-то из иностранных банков принимает решение не работать с нашим российским банком. И расчеты останавливаются», – рассказала первый зампред ЦБ. Так, например, если Минфин США добавит российский банк в «черный список», то он потеряет возможность работать с иностранными кредитными организациями и проводить операции с долларами при работающем SWIFT.

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале

  • В конгресс США вносились предложения включить в «черный список» «Русал», «Ренову», миллиардеров Олега Дерипаску и Виктора Вексельберга. Но ни одна инициатива так и не была одобрена. МИД РФ сделал своей темой отключение от SWIFT после визита главы ведомства Сергея Лаврова в Китай в марте этого года, где он предлагал китайским коллегам вместе отказаться от международной системы и расчета в долларах, но не нашел поддержки.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий
И
10:50 0 0
И.И..:

суть отключения SWIFT- полное отсутствие возможности РФ покупать что либо на западе, либо оплачивать услуги. хорошо еще китай обслуживает РФ. услуги-это строительство СП-2, практически полностью по дну. закуп оборудования, технологий, инструмента, ЗиП, ПО и многое др. через через подставные фирмы. это отсутствие возможности платить пророссийскому лобби на западе и создавать благоприятную информационную повестку в СМИ.там все это понимают и отключение вполне возможно и технически и политически. РФ это всего лишь поставщик сырья и более уже ничего...

И
10:42 0 0
И.И..:

ЦБ РФ давно в черном санкционном списке и имеет запрет на кредитование...национальная система передачи финансовых сообщений -это деньги по кругу внутри страны. в СССР обходились и без нее. безнал- это доходы банков! для получения денег за сырье и расчеты за взятые кредиты- можно оставить всего несколько счетов. все остальное отключить! ни в США ни в ЕС никто при этом не пострадает. если захотят отключат, российской нац системой пользоваться более некому.

Статьи

Каждый пятый россиянин не хочет жить в России. Такого не было с присоединения Крыма

Каждый пятый россиянин не хочет жить в России. Такого не было с присоединения Крыма
Политика 1

Власти приготовились – Россия может утратить лидерство в экспорте газа к 2024 году

Власти приготовились – Россия может утратить лидерство в экспорте газа к 2024 году
Экономика 2

Пенсии россиян «съедает» рост цен. За год они сократились и продолжают падать

Пенсии россиян «съедает» рост цен. За год они сократились и продолжают падать
Экономика 2

От России требуют 99 млрд долларов компенсаций за ЮКОС и Крым

От России требуют 99 млрд долларов компенсаций за ЮКОС и Крым
Политика 4

Узнай, страна!

В Томской области завершили модернизацию стеклотарного завода

В Томской области завершили модернизацию стеклотарного завода

В Калужской области стартовало строительство хлебозавода бельгийской компании

В Калужской области стартовало строительство хлебозавода бельгийской компании

Новости дня

12:20 Лавров рассказал о судьбе транзита российского газа через Украину Лавров рассказал о судьбе транзита российского газа через Украину
В Москве ужесточат контроль за ношением масок и перчаток в общественных местах
В Москве ужесточат контроль за ношением масок и перчаток в общественных местах
12:10 Рогозин собрался зачистить от «скверны, гнили и барыг» «Роскосмос» Рогозин собрался зачистить от «скверны, гнили и барыг» «Роскосмос»
11:47 В Евросоюзе появятся коронавирусные сертификаты В Евросоюзе появятся коронавирусные сертификаты
11:46 Налоговый скандал в США: Маск заплатил в виде налогов всего 3,3% от доходов, а Безос – менее 1% Налоговый скандал в США: Маск заплатил в виде налогов всего 3,3% от доходов, а Безос – менее 1%
11:06 Представитель SWIFT в РФ рассказал, будут ли отключать страну от системы Представитель SWIFT в РФ рассказал, будут ли отключать страну от системы
10:32 В Петербурге пропали электросамокаты для аренды. Силовики изымают их В Петербурге пропали электросамокаты для аренды. Силовики изымают их
Каждый пятый россиянин не хочет жить в России. Такого не было с присоединения Крыма
Каждый пятый россиянин не хочет жить в России. Такого не было с присоединения Крыма
10:22 В США озвучили худшие последствия завершения «Северного потока-2» для страны В США озвучили худшие последствия завершения «Северного потока-2» для страны

Узнай, страна!

01:03 В Томской области завершили модернизацию стеклотарного завода В Томской области завершили модернизацию стеклотарного завода
Власти приготовились – Россия может утратить лидерство в экспорте газа к 2024 году
Власти приготовились – Россия может утратить лидерство в экспорте газа к 2024 году
08 ИЮН, 23:51 В Калужской области стартовало строительство хлебозавода бельгийской компании В Калужской области стартовало строительство хлебозавода бельгийской компании
08 ИЮН, 17:31 В Нижегородской области впервые по специнвестконтракту построят металлургический комплекс В Нижегородской области впервые по специнвестконтракту построят металлургический комплекс
07 ИЮН, 16:02 В Омской области создадут производство электродов и солнечную электростанцию в ОЭЗ «Авангард» В Омской области создадут производство электродов и солнечную электростанцию в ОЭЗ «Авангард»
07 ИЮН, 12:45 В Республике Башкортостан профинансируют строительство Восточного выезда из Уфы на трассу М5 «Урал» В Республике Башкортостан профинансируют строительство Восточного выезда из Уфы на трассу М5 «Урал»
07 ИЮН, 10:24 В Оренбургской области построят крупнейший в России маслоэкстракционный завод В Оренбургской области построят крупнейший в России маслоэкстракционный завод
Пенсии россиян «съедает» рост цен. За год они сократились и продолжают падать
Пенсии россиян «съедает» рост цен. За год они сократились и продолжают падать
04 ИЮН, 17:43 ТОП-10 достижений недели: регионы России создавали уникальные производства и инновационные продукты ТОП-10 достижений недели: регионы России создавали уникальные производства и инновационные продукты
04 ИЮН, 16:11 В Рязанской области удвоят производство средств иммунопрофилактики гриппа В Рязанской области удвоят производство средств иммунопрофилактики гриппа
04 ИЮН, 13:27 В Санкт-Петербурге создали уникальные сетевые устройства для промышленного интернета вещей В Санкт-Петербурге создали уникальные сетевые устройства для промышленного интернета вещей
04 ИЮН, 12:32 В Белгородской области создадут производство горячебрикетированного железа В Белгородской области создадут производство горячебрикетированного железа
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter