Россиян, вернувшихся из-за границы, оштрафовали на 15,5 млн рублей

В ведомстве рассказали, что 2% россиян, возвращающихся в Россию после заграничных поездок, не проходят тестирование на COVID-19 или забывают внести результаты на портал госуслуг.

Управление Роспотребнадзора по городу Москва сообщило, что москвичей, которые вернулись из-за границы, оштрафовали примерно на 15,5 млн рублей. В ведомстве отметили, что штрафы были выписаны из-за того, что граждане после командировок или путешествий в другие страны в течение трех дней с момента возвращения на родину не внесли на портал госуслуг результаты тестирования на наличие коронавирусной инфекции.

На сегодняшний день суды оштрафовали 1232 россиянина, общий размер штрафов составил 15 млн 487 тыс. рублей, говорится на сайте Роспотребнадзора.

Ранее гендиректор компании «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что организация не может запустить большую часть космических аппаратов.