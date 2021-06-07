«Роскосмос» не может запустить большую часть спутников

Дмитрий Рогозин сообщил, что у Российской Федерации намного больше ракет, чем в Соединенных Штатах Америки.

Глава российской компании «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в ходе парламентских слушаний в Госдуме заявил, что организация не может запустить большую часть спутников. По его словам, данному процессу мешают американские санкции на поставку в Россию микроэлектроники. Рогозин рассказал, что у нашей страны намного больше ракет, чем в Соединенных Штатах Америки, однако «выводить нечего», поскольку у космических аппаратов отсутствует «одна конкретная микросхема», которую нельзя приобрести из-за ограничительных мер Вашингтона.

Однако глава «Роскосмоса» заверил, что сейчас компания начинает работу по производству необходимой микроэлектроники для того, чтобы решить возникшую проблему, пишет РИА Новости.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков высмеял слова украинского лидера Владимира Зеленского о разочаровании в Соединенных Штатах Америки.