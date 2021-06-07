В России повысятся некоторые налоги

Максим Решетников сообщил, что власти РФ хотят сделать менее выгодным для компаний вывод средств за рубеж.

Российский министр экономического развития Максим Решетников рассказал, что власти страны обсуждают вопрос, связанный с донастройкой налоговой системы. В частности предполагается, что компании, выводящие денежные средства за рубеж, будут платить повышенные налоги, а для организаций, инвестирующих свою прибыль в развитие России, ничего не изменится.

По словам Максима Решетникова, изменения должны произойти «аккуратно», «без революций». Министр добавил, что Минфин уже разработал первые варианты этого законопроекта, в скором времени правительство совместно с представителями бизнеса будет их обсуждать. Также он заключил, что власти России не могут запретить компаниям выплачивать дивиденды, однако предприниматели, которые не участвуют в новом инвестиционном цикле, должны быть готовы больше отдавать в казну, пишет РБК.

Напомним, что в РФ продлили программу льготного ипотечного кредитования до 1 июля 2022 года.