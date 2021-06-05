Путин объявил о продлении льготной ипотеки еще на год

Ставка по программе льготной ипотеки будет повышена до 7%.

Российский лидер во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме сообщил, что в России будет продлена программа льготного ипотечного кредитования еще на один год, до 1 июля 2022 года. Он пояснил, что данная мера носила не только временный, но и антикризисный характер, поэтому ее нельзя резко сворачивать. Однако Владимир Путин подчеркнул, что ставку придется поднять с 6,5% до 7%, а максимальная сумма кредита для всех российских регионов составит 3 млн руб., говорится на сайте Кремля.

Ранее президент России заявил, что с осени этого года россияне смогут более свободно путешествовать по странам Европы.