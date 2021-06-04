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«Россия не обязана всех кормить»: Путин высказался о транзите российского газа через Украину

04.06.2021 17:18
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«Россия не обязана всех кормить»: Путин высказался о транзите российского газа через Украину

Глава государства ответил на замечание о том, что доходы Украины сильно уменьшатся, если транзит российского газа через украинскую территорию прекратится.

Российский лидер Владимир Путин в пятницу во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что «Россия не обязана всех кормить». Такими словами глава государства ответил на замечание о том, что доходы Украины сильно уменьшатся, если РФ примет решение отказаться от транзита своего газа через украинскую территорию, пишет РИА Новости.

Ранее Владимир Путин сообщил, что Россия собирается достроить газовый проект «Северный поток-2» в течение 1,5-2 месяцев.

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