Путин: «Газпром» готов к заполнению «Северного потока-2»

Глава государства подчеркнул, что прокладка труб первой нити газопровода завершилась.

Лидер Российской Федерации Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума сообщил, что компания «Газпром» готова заполнить газом энергетический проект «Северный поток-2». Он подчеркнул, что линейная часть газового маршрута до компрессорной станции «Славянская» - отправной точки нового газопровода, находящейся на территории нашей страны, завершена.

«Газ на «Славянскую» подан», - сказал Владимир Путин.

Таким образом, добавил глава государства, компания «Газпром» готова заполнить голубым топливом проект «Северный поток-2», говорится на официальном сайте Кремля.

Ранее российский бизнесмен Олег Дерипаска рассказал, что в нашей стране наступили хорошие времена.