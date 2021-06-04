Путин: Россия планирует достроить «Северный поток-2» в течение 1,5-2 месяцев

Владимир Путин рассказал, что сроки поставки газа по газовой магистрали будут зависеть от Германии.

Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона планирует завершить строительство газовой магистрали «Северный поток-2» в течение 1,5-2 месяцев. Об этом глава государства рассказал в пятницу, 4 июня, во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.

Также Владимир Путин отметил, что российская компания «Газпром» готова к поставкам голубого топлива по «Северному потоку-2», однако сроки будут зависеть от Германии, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что Польша ответила на решение Дании приостановить строительство польского газопровода Baltic Pipe.